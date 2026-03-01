Balade à vélo Le Havre

Balade à vélo

3 Rue Bonnivet Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

À l’occasion du 8 mars, nous vous invitons à une balade à vélo ouverte à tous.tes, pour célébrer, rendre visibles et faire entendre les luttes pour les droits des femmes.

Cette balade se veut inclusive et conviviale. Ouverte à tous (enfants également).

Inscription obligatoire. .

3 Rue Bonnivet Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 84 11 52 95 larouelibre.communication@gmail.com

