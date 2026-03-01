Balade à vélo Le Havre
3 Rue Bonnivet Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-03-08 17:00:00
fin : 2026-03-08
2026-03-08
À l’occasion du 8 mars, nous vous invitons à une balade à vélo ouverte à tous.tes, pour célébrer, rendre visibles et faire entendre les luttes pour les droits des femmes.
Cette balade se veut inclusive et conviviale. Ouverte à tous (enfants également).
Inscription obligatoire. .
3 Rue Bonnivet Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 84 11 52 95 larouelibre.communication@gmail.com
