Balade à vélo Le sud d’Auxerre | Auxerre Vézelay France à Vélo Auxerre

Balade à vélo Le sud d’Auxerre | Auxerre Vézelay

France à Vélo 7, rue de l’Horloge Auxerre Yonne

Tarif : 10 – 10 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 09:30:00

fin : 2026-12-31 18:00:00

Date(s) :

2026-01-01

Laissez-vous portez le long du canal du Nivernais et profitez du charme des écluses et de la beauté de la nature. Ce circuit à vélo vous mène d’Auxerre à Vézelay vous parcourez les 43 premiers kilomètres le long du canal et de l’Yonne, puis vous rejoignez Vézelay par des petites routes de campagne. Votre but atteindre la majestueuse Basilique Sainte Marie Madeleine perchée sur la Colline Eternelle, classées au Patrimoine Mondial par l’Unesco. .

France à Vélo 7, rue de l’Horloge Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 35 96 contact@franceavelo.com

English : Balade à vélo Le sud d’Auxerre | Auxerre Vézelay

L’événement Balade à vélo Le sud d’Auxerre | Auxerre Vézelay Auxerre a été mis à jour le 2025-12-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)