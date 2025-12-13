Balade à vélo Le sud d’Auxerre | Auxerre Vézelay France à Vélo Auxerre
France à Vélo 7, rue de l’Horloge Auxerre Yonne
Tarif : 10 – 10 – 38 EUR
Début : 2026-01-01 09:30:00
fin : 2026-12-31 18:00:00
2026-01-01
Laissez-vous portez le long du canal du Nivernais et profitez du charme des écluses et de la beauté de la nature. Ce circuit à vélo vous mène d’Auxerre à Vézelay vous parcourez les 43 premiers kilomètres le long du canal et de l’Yonne, puis vous rejoignez Vézelay par des petites routes de campagne. Votre but atteindre la majestueuse Basilique Sainte Marie Madeleine perchée sur la Colline Eternelle, classées au Patrimoine Mondial par l’Unesco. .
