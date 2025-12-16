Balade à vélo Les Lavoirs de l’Aillantais France à Vélo Auxerre

Balade à vélo Les Lavoirs de l’Aillantais

France à Vélo 7, rue de l’Horloge Auxerre Yonne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 09:30:00

fin : 2026-12-31 18:00:00

Date(s) :

2026-01-01

Ce circuit à vélo dans l’Aillantais vous mène de lavoir en lavoir, chacun ayant sa spécificité tous différents les uns des autres, parfois envahis par la nature, parfois récemment restaurés, mais toujours uniques. Profitez d’une journée de détente à vélo électrique pour découvrir ces chefs d’oeuvre de pierre, ainsi que d’autres attractions artisan d’art, musée insolite, parcours artistique dans un village… .

France à Vélo 7, rue de l’Horloge Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 35 96 contact@franceavelo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade à vélo Les Lavoirs de l’Aillantais

L’événement Balade à vélo Les Lavoirs de l’Aillantais Auxerre a été mis à jour le 2025-12-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)