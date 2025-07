Balade à vélo Les Monuments Historiques de Royan bd Clemenceau Royan

Balade à vélo Les Monuments Historiques de Royan

bd Clemenceau RDV église Saint-Pierre Royan Charente-Maritime

Début : Dimanche 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Vélos non fournis Annulé en cas de mauvaises conditions météorologiques

bd Clemenceau RDV église Saint-Pierre Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

Bikes not provided Cancelled in case of bad weather conditions

German :

Fahrräder werden nicht gestellt Bei schlechtem Wetter abgesagt

Italiano :

Biciclette non fornite Annullato in caso di maltempo

Espanol :

No se proporcionan bicicletas Cancelado en caso de mal tiempo

L'événement Balade à vélo Les Monuments Historiques de Royan Royan a été mis à jour le 2025-07-29