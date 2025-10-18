Balade à vélo Les villas 1950 dispersées grand parking face au n°63 Royan
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-10-18 10:30:00
Ce nouveau parcours intègre des maisons remarquables de la Reconstruction qui échappent aux circuits de visites traditionnels.
English :
This new itinerary includes remarkable houses from the Reconstruction era that are not on the traditional tour route.
German :
Dieser neue Rundgang bezieht bemerkenswerte Häuser des Wiederaufbaus mit ein, die sich den traditionellen Besichtigungsrouten entziehen.
Italiano :
Questo nuovo percorso include alcune case notevoli del periodo della Ricostruzione che non sono presenti negli itinerari tradizionali.
Espanol :
Esta nueva ruta incluye algunas casas notables del periodo de la Reconstrucción que no están en las rutas turísticas tradicionales.
