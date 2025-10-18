Balade à vélo Les villas 1950 dispersées grand parking face au n°63 Royan

grand parking face au n°63 RDV av Aliénor d’Aquitaine Royan Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-10-18 10:30:00

Ce nouveau parcours intègre des maisons remarquables de la Reconstruction qui échappent aux circuits de visites traditionnels.

grand parking face au n°63 RDV av Aliénor d’Aquitaine Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

This new itinerary includes remarkable houses from the Reconstruction era that are not on the traditional tour route.

German :

Dieser neue Rundgang bezieht bemerkenswerte Häuser des Wiederaufbaus mit ein, die sich den traditionellen Besichtigungsrouten entziehen.

Italiano :

Questo nuovo percorso include alcune case notevoli del periodo della Ricostruzione che non sono presenti negli itinerari tradizionali.

Espanol :

Esta nueva ruta incluye algunas casas notables del periodo de la Reconstrucción que no están en las rutas turísticas tradicionales.

