Balade à vélo, Mairie de Boutigny, Boutigny-Prouais

Balade à vélo Samedi 2 mai, 14h00 Mairie de Boutigny Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00

Dans le cadre de Mai à vélo, Wimoov souhaite mettre à l’honneur le dispositif de vélopartage installer sur la ville de Boutigny, en proposant une balade à vélo jusqu’à Meaux pour profiter d’un goûter participatif avant de revenir sur Boutigny.

Sur inscription pour prévoir des vélo en cas de besoin, vous trouverez le lien ci-dessous : https://forms.gle/2puzBja7BTEU6xd17

Mairie de Boutigny Mairie de Boutigny Boutigny-Prouais 28410 Boutigny Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/2puzBja7BTEU6xd17 »}] [{« link »: « https://forms.gle/2puzBja7BTEU6xd17 »}]

Balade à vélo familiale entre Boutigny et Meaux.