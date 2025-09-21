Balade à vélo Maison de l’Environnement Ecopole Nantes

Balade à vélo Dimanche 21 septembre, 10h00 Maison de l’Environnement Ecopole Loire-Atlantique

Gratuit. Inscription obligatoire.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Profitez d’un dimanche matin pour faire une balade à vélo !

Dans le cadre des 25 ans du réseau de l’environnement (programmation), profitez de cette balade à vélo pour aller jusqu’à Port Barbe (La Chapelle sur Erdre) pour profiter de l’événement qui s’y déroule : Un dimanche au bord de l’ErdreBalade à vélo de 2h depuis les locaux d’Ecopôle à 10h (31 rue Louis Joxe) accompagnée par un bénévole avec un passage par Petit Port (locaux de Vélocampus vers 11h00).

Inscription obligatoire ICI.

Maison de l’Environnement Ecopole 31 Rue Louis Joxe, Nantes Nantes 44007 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ecopole-cpie-pays-de-nantes/evenements/un-dimanche-au-bord-de-l-erdre-25-ans-du-reseau-de-l-environnement »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240485454 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ecopole.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ecopole.org/25ans/#21-sept »}] [{« link »: « https://www.ecopole.org/25ans/ »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/agissons-pour-le-climat/events/un-dimanche-au-bord-de-lerdre »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/ecopole-cpie-pays-de-nantes/evenements/un-dimanche-au-bord-de-l-erdre-25-ans-du-reseau-de-l-environnement »}]

© Écopôle CPIE Pays de Nantes