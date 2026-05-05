Balade à vélo, Maison de Quartier Rivière Des Roches, Bras-Panon

Balade à vélo Mercredi 27 mai, 08h30 Maison de Quartier Rivière Des Roches La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T06:30:00+02:00 – 2026-05-27T09:30:00+02:00

Fin : 2026-05-27T06:30:00+02:00 – 2026-05-27T09:30:00+02:00

Maison de Quartier Rivière Des Roches Rivière Des Roches 97412 Bras-Panon Bras-Panon 97412 La Réunion La Réunion

Balade à vélo pour petits et grands. Le long des berges à la rencontre de la nature.