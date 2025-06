Balade à vélo Maison Saint Louis Rennes 9 juillet 2025

Balade à vélo Maison Saint Louis Rennes Mercredi 9 juillet, 12h00, 13h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit / Sur inscription

Découvrez Rennes autrement avec une balade vélo conviviale et musicale à travers les quartiers centre. Rejoignez-nous pour une sortie familiale et festive à ne pas manquer !

Cette balade vélo, organisée par l’association Du Petit Faubourg Saint-Hélier et mise en scène par Cyclogistic, vous invite à découvrir les quartiers et leurs lieux associatifs emblématiques : le Jeu de Paume, le PHAKT, la Tour d’Auvergne, le Cercle Paul Bert Centre et Rennes Pôle Association. Le groupe Chauffe Marcel animera la promenade d’une heure en musique, créant une ambiance festive et conviviale.

Le rendez-vous commence par un pique-nique de 12h à 13h30 dans le jardin de la Maison Saint-Louis (10, rue de Dinan). Pensez à apporter votre repas ! La balade vélo démarre ensuite à 13h30 pour un moment de découverte et de plaisir à vélo.

Que vous soyez amateur de vélo ou simplement curieux, cette sortie est une belle occasion de profiter du quartier autrement, en bonne compagnie et au rythme de la musique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-09T12:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-09T16:00:00.000+02:00

Maison Saint Louis 10, rue de Dinan, rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine