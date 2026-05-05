Balade à vélo, on se met en selle !, Syndicat Mixte des Transports du Petit Cul du Sac Marin, Baie-Mahault

Balade à vélo, on se met en selle ! Mercredi 6 mai, 09h00 Syndicat Mixte des Transports du Petit Cul du Sac Marin Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T15:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-06T15:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:30:00+02:00

Dans le cadre de Mai à Vélo, le Syndicat Mixte des Transports du Petit Cul-de-Sac Marin propose à son personnel une balade à vélo encadrée, placée sous le signe de la convivialité et de la mobilité durable.

Cette sortie a pour objectif de faire découvrir et tester les Karu’Vélo comme mode de déplacement du quotidien dans un cadre sécurisé.

Le départ est prévu à 9h depuis le siège du SMT. Le parcours empruntera la piste cyclable de Fond-Sarail à Baie-Mahault, jusqu’à l’esplanade du bord de mer de Lauricisque à Pointe-à-Pitre, avant un retour en boucle.

Syndicat Mixte des Transports du Petit Cul du Sac Marin Centre les acacias belcourt 97122 Baie-Mahault Baie-Mahault 97122 Guadeloupe Guadeloupe [{« link »: « https://smt.gp/ »}, {« link »: « https://smt.gp/se-deplacer/karuvelo/ »}]

Le Syndicat Mixte des Transports du Petit Cul de Sac Marin (SMT) organise une balade à vélo encadrée à destination de son personnel.