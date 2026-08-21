Balade à vélo ou à pied pour découvrir le géocaching, Mairie d’Hamel, Hamel

Informations pratiques

Balade à vélo ou à pied pour découvrir le géocaching Samedi 19 septembre, 08h00 Mairie d’Hamel Nord

Prévoir une bouteille d’eau, une bonne paire de chaussure ou votre vélo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Partez à la découverte du territoire et de sa biodiversité lors d’une balade à vélo à la recherche de nos géocaches ! Grâce à l’application Géocaching®, partez à la recherche des caches dissimulées sur le circuit autour des marais. Une belle occasion de partager un moment en famille tout en encourageant la mobilité douce et découvrir la nature !

Cette animation est à réaliser en autonomie sur toute la journée. Vous devez télécharger l’application Géocaching® pour participer.

Temps de la boucle « Autour des marais »​ :

– En vélo : 35 min

– A pied : 3h

Prévoir pour ce rendez-vous:

– Votre vélo

– Une bonne paire de chaussure

– Une bouteille d’eau

Lieu : Parking de la Mairie d’Hamel

Mairie d’Hamel 48 rue André Halle Hamel 59151 Nord Hauts-de-France

Partez à la découverte du territoire et de sa biodiversité lors d’une balade à vélo à la recherche de nos géocaches ! Grâce à l’application Géocaching®, partez à la recherche des caches dissimulées à…

©DAT