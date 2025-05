Balade à vélo – Rue Georges Brassens Pélissanne, 7 juin 2025 08:45, Pélissanne.

Bouches-du-Rhône

Balade à vélo Samedi 7 juin 2025 de 8h45 à 12h. Rue Georges Brassens Maison du vélo Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 08:45:00

fin : 2025-06-07 12:00:00

Date(s) :

2025-06-07

L’association Cyclo Club de Pélissanne vous invite à participer à une balade à vélo le samedi 07 juin 2025. L’occasion de découvrir la discipline et l’esprit du club !

Dans le cadre de la Fête du Vélo, le club de Pélissanne accueille ceux qui le souhaite pour s’essayer au cyclisme, dans la décontraction et la bonne humeur. Ici, pas de chrono ni de challenge, c’est juste pour le plaisir ! .

Rue Georges Brassens Maison du vélo

Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 94 78 59 sud-feminines@ffvelo.fr

English :

Join the association Cyclo Club of Pélissanne for a bike ride ! You will discover the practice and the atmosphere of the club.

German :

Der Verein Cyclo Club de Pélissanne lädt Sie ein, am Samstag, den 07. Juni 2025, an einer Fahrradtour teilzunehmen. Die Gelegenheit, die Disziplin und den Geist des Vereins zu entdecken!

Italiano :

L’associazione Cyclo Club de Pélissanne vi invita a partecipare a una passeggiata in bicicletta sabato 07 giugno 2025. È un’ottima occasione per scoprire la disciplina e lo spirito del club!

Espanol :

La asociación Cyclo Club de Pélissanne le invita a participar en un paseo en bicicleta el sábado 07 de junio 2025. ¡Es una gran oportunidad para descubrir la disciplina y el espíritu del club!

L’événement Balade à vélo Pélissanne a été mis à jour le 2025-05-26 par Office de Tourisme du Massif des Costes