Balade à vélo Rue Georges Brassens Pélissanne

Balade à vélo Rue Georges Brassens Pélissanne dimanche 12 octobre 2025.

Balade à vélo

Dimanche 12 octobre 2025 de 8h45 à 12h. Rue Georges Brassens Maison du vélo Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 08:45:00

fin : 2025-10-12 12:00:00

Date(s) :

2025-10-12

L’association Cyclo Club de Pélissanne vous invite à participer à une balade à vélo le dimanche 12 octobre 2025

.

Rue Georges Brassens Maison du vélo Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 94 78 59 sud-feminines@ffvelo.fr

English :

The Cyclo Club de Pélissanne association invites you to take part in a bike ride on Sunday, October 12, 2025

German :

Der Verein Cyclo Club de Pélissanne lädt Sie am Sonntag, den 12. Oktober 2025 zu einer Fahrradtour ein

Italiano :

L’associazione Cyclo Club de Pélissanne vi invita a partecipare a una passeggiata in bicicletta domenica 12 ottobre 2025

Espanol :

La asociación Cyclo Club de Pélissanne le invita a participar en un paseo en bicicleta el domingo 12 de octubre de 2025

L’événement Balade à vélo Pélissanne a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de Tourisme du Massif des Costes