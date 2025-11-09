Balade à vélo Maison du vélo Pélissanne

Balade à vélo Maison du vélo Pélissanne dimanche 9 novembre 2025.

Balade à vélo

Dimanche 9 novembre 2025 de 8h45 à 12h. Maison du vélo 5 avenue Georges Brassens Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 08:45:00

fin : 2025-11-09 12:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Le Cyclo Club de Pélissanne vous invite à partager une balade à vélo !

Une sortie ouverte à tous familles, adultes et enfants. .

Maison du vélo 5 avenue Georges Brassens Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 94 78 59 sud-feminines@ffvelo.fr

English :

The Cyclo Club of Pélissanne invites you to a bike ride !

German :

Der Cyclo Club de Pélissanne lädt Sie zu einer gemeinsamen Fahrradtour ein!

Italiano :

Il Cyclo Club de Pélissanne vi invita a partecipare a una passeggiata in bicicletta!

Espanol :

El Cyclo Club de Pélissanne le invita a participar en un paseo en bicicleta

L’événement Balade à vélo Pélissanne a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme du Massif des Costes