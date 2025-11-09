Balade à vélo Maison du vélo Pélissanne
Balade à vélo Maison du vélo Pélissanne dimanche 9 novembre 2025.
Balade à vélo
Dimanche 9 novembre 2025 de 8h45 à 12h. Maison du vélo 5 avenue Georges Brassens Pélissanne Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-09 08:45:00
fin : 2025-11-09 12:00:00
2025-11-09
Le Cyclo Club de Pélissanne vous invite à partager une balade à vélo !
Une sortie ouverte à tous familles, adultes et enfants. .
Maison du vélo 5 avenue Georges Brassens Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 94 78 59 sud-feminines@ffvelo.fr
English :
The Cyclo Club of Pélissanne invites you to a bike ride !
German :
Der Cyclo Club de Pélissanne lädt Sie zu einer gemeinsamen Fahrradtour ein!
Italiano :
Il Cyclo Club de Pélissanne vi invita a partecipare a una passeggiata in bicicletta!
Espanol :
El Cyclo Club de Pélissanne le invita a participar en un paseo en bicicleta
