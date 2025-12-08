Balade à vélo Maison du vélo Pélissanne

Balade à vélo

Dimanche 11 janvier 2026 de 8h45 à 12h. Maison du vélo 5 avenue Georges Brassens Pélissanne Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-11 08:45:00

fin : 2026-01-11 12:00:00

2026-01-11

L’association Cyclo Club de Pélissanne vous invite à participer à une balade à vélo le dimanche 11 janvier 2026

Chacun peut venir avec son vélo, seul, en famille ou avec des amis ! .

Maison du vélo 5 avenue Georges Brassens Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 94 78 59 sud-feminines@ffvelo.fr

English :

You’re invited to a bike ride !

