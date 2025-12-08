Balade à vélo Maison du vélo Pélissanne
Balade à vélo Maison du vélo Pélissanne dimanche 11 janvier 2026.
Balade à vélo
Dimanche 11 janvier 2026 de 8h45 à 12h. Maison du vélo 5 avenue Georges Brassens Pélissanne Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-11 08:45:00
fin : 2026-01-11 12:00:00
2026-01-11
L’association Cyclo Club de Pélissanne vous invite à participer à une balade à vélo le dimanche 11 janvier 2026
Chacun peut venir avec son vélo, seul, en famille ou avec des amis ! .
Maison du vélo 5 avenue Georges Brassens Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 94 78 59 sud-feminines@ffvelo.fr
English :
You’re invited to a bike ride !
