Balade à Vélo pour les fêtes locales de Pentecôte Rendez-vous 10h devant la Mairie Pissos

Pissos

Balade à Vélo pour les fêtes locales de Pentecôte

Rendez-vous 10h devant la Mairie 51 route de daugnague Pissos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 10:00:00

fin : 2026-05-25 12:00:00

Date(s) :

2026-05-25

À l’occasion des fêtes locales de pentecôte le Vélo Club Pisséen organise une balade à vélo le lundi 25 mai 2026 . Rendez-vous à 10h devant la Mairie.

À l’occasion des fêtes locales de pentecôte le Vélo Club Pisséen organise une balade à vélo le lundi 25 mai 2026 . Rendez-vous à 10h devant la Mairie. .

Rendez-vous 10h devant la Mairie 51 route de daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine elkanman@live.fr

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English : Balade à Vélo pour les fêtes locales de Pentecôte

To mark the local Pentecost festivities, the Vélo Club Pisséen is organizing a bike ride on Monday, May 25, 2026. Meet at 10 a.m. in front of the town hall.

L’événement Balade à Vélo pour les fêtes locales de Pentecôte Pissos a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cœur Haute Lande