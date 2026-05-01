Balade à Vélo pour les fêtes locales de Pentecôte Rendez-vous 10h devant la Mairie Pissos
Balade à Vélo pour les fêtes locales de Pentecôte Rendez-vous 10h devant la Mairie Pissos lundi 25 mai 2026.
Pissos
Balade à Vélo pour les fêtes locales de Pentecôte
Rendez-vous 10h devant la Mairie 51 route de daugnague Pissos Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 10:00:00
fin : 2026-05-25 12:00:00
Date(s) :
2026-05-25
À l’occasion des fêtes locales de pentecôte le Vélo Club Pisséen organise une balade à vélo le lundi 25 mai 2026 . Rendez-vous à 10h devant la Mairie.
À l’occasion des fêtes locales de pentecôte le Vélo Club Pisséen organise une balade à vélo le lundi 25 mai 2026 . Rendez-vous à 10h devant la Mairie. .
Rendez-vous 10h devant la Mairie 51 route de daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine elkanman@live.fr
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English : Balade à Vélo pour les fêtes locales de Pentecôte
To mark the local Pentecost festivities, the Vélo Club Pisséen is organizing a bike ride on Monday, May 25, 2026. Meet at 10 a.m. in front of the town hall.
L’événement Balade à Vélo pour les fêtes locales de Pentecôte Pissos a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cœur Haute Lande
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