Balade à vélo Escale Morvandelle Saint-Brisson

Escale Morvandelle 128 Route d’Alligny Saint-Brisson Nièvre

Début : 2025-08-11 08:00:00

fin : 2025-08-11 14:00:00

2025-08-11

Balade à vélo au départ de Saint Brisson. Rendez-vous à 8H à l’Escale Morvandelle. Parcours Ancy le Franc -Tanlay. Covoiturage jusqu’à Ancy le Franc. Pause restaurant et visite du château. Baignade au retour. Réservation jusqu’au 5 août. .

Escale Morvandelle 128 Route d’Alligny Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 61 52 18

