Balade à vélo Escale Morvandelle Saint-Brisson
Escale Morvandelle 128 Route d’Alligny Saint-Brisson Nièvre
Début : 2025-08-11 08:00:00
fin : 2025-08-11 14:00:00
2025-08-11
Balade à vélo au départ de Saint Brisson. Rendez-vous à 8H à l’Escale Morvandelle. Parcours Ancy le Franc -Tanlay. Covoiturage jusqu’à Ancy le Franc. Pause restaurant et visite du château. Baignade au retour. Réservation jusqu’au 5 août. .
