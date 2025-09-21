Balade « A vélo Simone ! » : architecture contemporaine Rezé Rezé

Balade « A vélo Simone ! » : architecture contemporaine Dimanche 21 septembre, 10h30 Rezé Loire-Atlantique

Gratuit, réservation obligatoire

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

La Ville de Rezé, en lien avec les centres socioculturels, propose des rendez-vous pour encourager la pratique du vélo. Informations, contrôles techniques, balades, animations sont proposés de septembre à juin.

A l’occasion des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, participez à une balade à vélo pour (re)découvrir de grands projets architecturaux de Rezé (Maison Radieuse, Espace Diderot, Auditorium…).

Départ à 10h30 (point de rendez-vous précisé après l’inscription)

Durée : 2h environ (10 km)

Gratuit – réservation obligatoire

Lien d’inscription à venir

Conditions d’accès pour les balades : Venir avec un vélo sécurisé (2 freins fonctionnels), un casque vélo, gilet de sécurité et un niveau de maîtrise suffisant en milieu urbain. Possibilité d’être accompagné dans un vélo spécifique (vélo taxi) adapté pour personnes âgées ou en condition de handicap.

Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Balade à vélo pour découvrir plusieurs sites d’architecture moderne et contemporaine à Rezé ! Architecture vélo

Ville de Rezé