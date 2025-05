Balade à vélo spéciale familles et débutants sur chemins – RV au port du Mans Le Mans, 25 mai 2025 10:30, Le Mans.

Sarthe

Balade à vélo spéciale familles et débutants sur chemins RV au port du Mans 101, Quai Amiral-Lalande Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 10:30:00

fin : 2025-05-25 15:00:00

Date(s) :

2025-05-25

2 parcours selo niveau

Bénédicte, bénévole à Cyclamaine, propose une nouvelle saison de sorties à vélo pour découvrir des circuits cyclables autour du Mans !

Accompagnez-la sur des chemins variés ou de petites routes, dont le Boulevard nature. Pas besoin d’être très affuté(e), l’allure sera tranquille. Il faut simplement avoir un vélo en bon état, avec des pneus “tout chemin” et bien gonflés. Ces sorties sont gratuites et ouvertes à tous avec adhésion et gilet vert Cyclamaine ( seulement pour les adultes) , les mineurs doivent être accompagnés.

Nouveauté en 2025: chaque mois une balade facile, adaptée aux familles avec enfants à partir de 7 ans et aux débutants.

Dimanche 25 mai , 2 horaires ( départ à 10h30 avec pique-nique ou à 15h avec goûter) et 2 distances pour chaque: 20 ou 30 km.

Départ du port.

Vous voulez des informations spécifiques ? Contactez directement Bénédicte au 06 73 53 31 88.

Programme complet des sorties sur le site Cyclamaine.fr .

RV au port du Mans 101, Quai Amiral-Lalande

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 53 31 88 bene.griffaton@gmail.com

English :

2 courses according to level

German :

2 Strecken selo Niveau

Italiano :

2 percorsi in base al livello

Espanol :

2 rutas según nivel

L’événement Balade à vélo spéciale familles et débutants sur chemins Le Mans a été mis à jour le 2025-05-12 par OT Le Mans