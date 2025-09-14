Balade à vélo spéciale familles et débutants sur chemins devant l’église Saint-Martin Le Mans

Début : 2025-09-14 10:30:00

fin : 2025-09-14 15:00:00

2025-09-14

Bénédicte, bénévole à Cyclamaine, propose une nouvelle saison de sorties à vélo pour découvrir des circuits cyclables autour du Mans !

Accompagnez-la sur des chemins variés ou de petites routes, dont le Boulevard nature. Pas besoin d’être très affuté(e), l’allure sera tranquille. Il faut simplement avoir un vélo en bon état, avec des pneus “tout chemin” et bien gonflés. Ces sorties sont gratuites et ouvertes à tous avec adhésion et gilet vert Cyclamaine ( seulement pour les adultes) , les mineurs doivent être accompagnés. Inscriptions par SMS

Nouveauté en 2025: chaque mois une balade facile, adaptée aux familles avec enfants à partir de 7 ans et aux débutants.

Dimanche 14 septembre, nous irons au-delà de Changé, en passant par l’Arche de la Nature. 24 km, sans difficulté. Possibilité de faire plus court ( 13 ou 18 km) ou plus long (35 km ) me contacter.

Pensez au pique-nique et à l’eau.

Vous voulez des informations spécifiques ? Contactez directement Bénédicte au 06 73 53 31 88.

Programme complet des sorties sur le site Cyclamaine.fr .

devant l’église Saint-Martin Pontlieue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 53 31 88 bene.griffaton@gmail.com

