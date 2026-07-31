Informations pratiques

Capestang

BALADE À VÉLO SUR LA VOIE VERTE CAMIN’ARTS

Maison Cantonnière Capestang Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Partez en famille sur la voie verte Camin’Arts. Découvrez cette ancienne voie ferrée et les œuvres d’art contemporain sur un parcours d’environ 16 km, entrecoupé de pauses créatives sur le thème du paysage, de la sculpture et de la mobilité.

Et si vos trajets du quotidien commençaient par une balade ?

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Communauté de communes Sud-Hérault vous propose de découvrir la voie verte Camin’Arts et la Boucle des Châteaux avec un moniteur spécialisé dans les mobilités actives.

Cette sortie à vélo de 16 km vous permettra de tester la voie vert Camin’Arts, de voir comment le vélo peut devenir une solution simple, agréable et économique pour certains de vos déplacements du quotidien.

En point d’orgue de la balade visite commentée de l’exposition Life is a dance de Jeanne Susplugas à Roueïre Centre d’Arts et du Patrimoine.

Gratuit Inscription obligatoire Nombre de places limité

Prêt de vélos et de casques possible, ou participation avec votre propre vélo.

Cette animation est organisée par la Communauté de communes Sud-Hérault dans le cadre de son programme Mobilités à vélo, soutenu par l’ADEME et le programme européen LEADER. .

Maison Cantonnière Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a family trip along the Camin’Arts Greenway. Discover this former railroad line and works of contemporary art along a route of about 16 km, punctuated by creative stops exploring the themes of landscape, sculpture, and mobility.

L’événement BALADE À VÉLO SUR LA VOIE VERTE CAMIN’ARTS Capestang a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN