Balade à vélo sur la voie verte Camin’Arts Voie verte Camin’Arts Quarante

Balade à vélo sur la voie verte Camin’Arts Dimanche 21 septembre, 09h00 Voie verte Camin’Arts Hérault

Réservation obligatoire, nombre de place limité. Prévoir une tenue appropriée pour le vélo et de l’eau. Possibilité de louer un vélo électrique (option payante).

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

L’office de tourisme du canal du Midi au Saint-Chinian vous propose une balade à vélo sur la voie verte Camin’Arts et la boucle des Châteaux, offrant une immersion dans le patrimoine bâti ferroviaire du début du XXe siècle avec une pause à Roueïre, Centre d’Arts et du Patrimoine pour une visite guidée de l’exposition « Camin’Arts, sur la voie ».

Départ de l’Office de tourisme à Capestang pour une boucle de 22km, balade accompagnée d’un animateur vélo (durée 3h30 environ avec des pauses).

Possibilité de location de vélos électriques. Réservation obligatoire, nombre de place limité.

Renseignements :

04 67 37 85 29

accueil@tourismecanaldumidi.fr

www.tourismecanaldumidi.fr

Voie verte Camin’Arts Route de Béziers, 34310 Quarante Quarante 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29 https://www.tourismecanaldumidi.fr/activites-et-experiences/a-velo-sur-les-voies-vertes/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 37 85 29 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@tourismecanaldumidi.fr »}] [{« link »: « http://www.tourismecanaldumidi.fr »}] La Voie Verte Camin’Arts est une ancienne ligne de chemin de fer, reliant Capestang à Cruzy, transformée en piste cyclable et parcours pédestre qui permet de découvrir le patrimoine bâti ferroviaire du début du XXe siècle. Ponctué d’installations artistiques, Camin’Arts c’est aussi l’occasion de pauses contemplatives dans les superbes paysages du territoire de la Communauté de communes Sud-Hérault. Un autre regard sur la nature au prisme de l’art…

© Melkan Bassil