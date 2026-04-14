Balade à vélo sur les bords de Seine, Cormeilles en Parisis, Cormeilles-en-Parisis

Balade à vélo sur les bords de Seine Dimanche 10 mai, 14h30, 15h00 Cormeilles en Parisis Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T14:30:00+02:00 – 2026-05-10T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T15:00:00+02:00 – 2026-05-10T15:30:00+02:00

Balade à vélo de Cormeilles à Montesson le long de la Seine. Randonnée facile et famiiale accessible à tous. Départ du théâtre du cormier le dimanche 10 mai pour une boucle d’un vingtaine de km.

Rendez-vous à 14h45, retour vers 18h.

Pause goûter sorti du sac à mi parcours dans le parc de boucles de la Seine à a Montesson.

Cormeilles en Parisis Esplanade Jean Ferrier à Cormeilles en Parisis devant le Théâtre du Cormier Cormeilles-en-Parisis 95240 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « cormeilles-en-paris@mdb-idf.org »}]

Balade à vélo sur les bords de Seine de la Marina jusqu’au parc des boucles de Seine