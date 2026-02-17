Balade à vélo Espace de Vie Sociale Vernon

Balade à vélo

Espace de Vie Sociale Avenue Winston Churchill Vernon

Début : 2026-03-08 10:00:00

L’association Les Biclous Cap au Vert invite les passionnés de vélo et les curieux à participer à sa prochaine balade urbaine mensuelle, le dimanche 8 mars 2026.

Cette nouvelle balade, sous la forme d’un jeu de piste dans la ville de Vernon offrira une occasion unique d’y découvrir des trésors d’hier et d’aujourd’hui, tout en profitant d’un moment de détente et de convivialité. Ouverte à tous, cette balade est une invitation à adopter une mobilité douce et à échanger sur les enjeux environnementaux.

Informations pratiques

– Date Dimanche 8 mars 2026

– Heure 10h00

– Lieu de départ devant l’entrée de l’Espace de Vie Sociale le Onze 11, avenue Winston Churchill, 27200 VERNON

– Parcours Jeux de piste par équipes dans la ville de Vernon Objectif Découvrir le Mobilier, les Décors et Trésors …d’hier et aujourd’hui

– Public Ouvert à tous, petits et grands

– Consignes Tenue de couleur claire et casque obligatoire. .

Espace de Vie Sociale Avenue Winston Churchill Vernon 27200 Eure Normandie capauvert@ecomail-asso.com

