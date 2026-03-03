Balade accompagnée en fat bike électrique plage et forêt

Le Pouy, 1798 av Charles de Gaulle Seignosse Landes

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Les Vélos de Pilou, le loueur de vélos de Seignosse bourg, vous propose une sortie en fat bike électrique accompagnée !

Prêts à découvrir la forêt et les plages de Seignosse en fat bike ? Avec votre accompagnateur diplômé, vous emprunterez à la fois les pistes cyclables, les beaux sentiers forestiers et les étendues de sable doré.

Un moment sportif et de détente en même temps grâce à la nature environnante.

Horaires 10h30 à 12h30.

Tarif 39€ par personne.

A partir de 12 ans.

Lieu de RDV Les Vélos de Pilou Seignosse bourg

– Réservation obligatoire au 05 58 98 65 70. .

Le Pouy, 1798 av Charles de Gaulle Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 65 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade accompagnée en fat bike électrique plage et forêt

L’événement Balade accompagnée en fat bike électrique plage et forêt Seignosse a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Seignosse