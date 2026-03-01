Balade accompagnée en forêt Loury

Balade accompagnée en forêt

2540 Rue du Bourgneuf Loury Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 09:30:00

fin : 2026-03-22 12:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Dans le cadre des Journées Internationales des Forêts, nous vous proposons une balade accompagnée intitulée à la découverte des plantes et des arbres de la forêt .

Les participants pourront découvrir les richesses de la biodiversité que nous offre la forêt d’Orléans. Une observation dirigée et commentée sera menée afin de reconnaître les plantes et les arbres le long du parcours, d’identifier les plantes comestibles, de repérer les traces et les cris des animaux et de comprendre également le rôle des arbres morts dans l’écosystème. 5 .

2540 Rue du Bourgneuf Loury 45470 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 68 58 20 lourymusee@gmail.com

English :

As part of the Journées Internationales des Forêts (International Forest Days), we’re offering a guided walk entitled Discovering the plants and trees of the forest .

