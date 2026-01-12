Balade accompagnée en raquettes à la Pierre Saint-Martin Arette

Balade accompagnée en raquettes à la Pierre Saint-Martin

Maison de la Pierre Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

L’hiver à la Pierre Saint-Martin, profitez d’un accompagnement professionnel pour vivre une véritable parenthèse nature en raquettes. Pour varier les plaisirs, chaussez les raquettes et partez explorer de grands espaces préservés, guidés par un Accompagnateur en Moyenne Montagne. Grâce à son expertise du terrain, vous progressez en toute sécurité, découvrez des paysages insoupçonnés et profitez d’anecdotes passionnantes sur la faune, la flore et la vie en montagne. Un moment idéal pour s’oxygéner, contempler et se laisser surprendre.

Dès 8 ans, niveau facile, réservation obligatoire, raquettes et bâtons fournis. Prévoir gants, vêtements chauds et chaussures fermées imperméables type rando ou après ski, protection solaire, encas et eau). .

Maison de la Pierre Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 09

