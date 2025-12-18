Balade accompagnée en raquettes en vallée d’Aspe Office de Tourisme Bedous

Balade accompagnée en raquettes en vallée d’Aspe

Office de Tourisme 2 Place François Sarraille Bedous Pyrénées-Atlantiques

Découvrez la vallée d’Aspe enneigée, lors d’une balade en raquettes inoubliable accompagnée par une professionnel passionné. Vous évoluerez en tout sécurité au cœur de paysages enneigés où silence, nature sauvage et panoramas grandioses se rencontrent. En petit groupe de 5 à 15 personnes, vous chausserez les raquettes pour explorer les plus beaux itinéraires du secteur. Selon l’enneigement, votre guide choisira pour vous le parcours le plus adapté sentiers du Parc National des Pyrénées, cirque de Lescun, ou endroits préservés de la vallée d’Aspe. Une expérience hivernale authentique, accessible et inoubliable, pour tous ceux qui souhaitent vivre la montagne autrement.

Dès 8 ans, prévoir chaussures de randonnée, vêtements chauds et imperméables, jumelles (si possible), eau. .

