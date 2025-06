balade accompagnée en vélo à assistance électrique Dompierre-sur-Besbre 15 juillet 2025 07:00

Allier

balade accompagnée en vélo à assistance électrique Office de tourisme de dompierre Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : Mardi 2025-07-15

fin : 2025-07-15

2025-07-15

Départ de l’office de tourisme de Dompierre à la découverte exclusive des coulisses de la fondation Le PAL Nature. sur réservation

Office de tourisme de dompierre

Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com

English :

Depart from the Dompierre tourist office for an exclusive behind-the-scenes look at the Le PAL Nature foundation. reservation required

German :

Abfahrt vom Tourismusbüro in Dompierre zur exklusiven Entdeckung der Hintergründe der Stiftung Le PAL Nature. mit Reservierung

Italiano :

Partenza dall’ufficio turistico di Dompierre per un esclusivo dietro le quinte della fondazione Le PAL Nature. prenotazione obbligatoria

Espanol :

Salida de la oficina de turismo de Dompierre para conocer en exclusiva los entresijos de la fundación Le PAL Nature. es necesario reservar

