BALADE ACCOMPAGNÉE LE BÉAL DES ABRITS Saint-Martin-de-Lansuscle

BALADE ACCOMPAGNÉE LE BÉAL DES ABRITS Saint-Martin-de-Lansuscle jeudi 17 juillet 2025.

BALADE ACCOMPAGNÉE LE BÉAL DES ABRITS

Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère

Tarif : – – 16 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 09:30:00

fin : 2025-07-25 12:30:00

Date(s) :

2025-07-17 2025-07-25

Ce sentier vous fera découvrir et comprendre comment était organisé la récupération d’eau pour l’irrigation des terres.

Extraordinaire par sa taille et son histoire, le béal des Abrits vous surprendra. Environ 3h de sortie, dès 7 ans. Sur réservation.

Une balade entre forêt et bordure de ruisseau, dans la Vallée de Saint Martin de Lansuscle, particulièrement agréable en été. Ce sentier vous fera découvrir et comprendre comment était organisé la récupération d’eau pour l’irrigation des terres.

Extraordinaire par sa taille et son histoire, le béal des Abrits vous surprendra.

Environ 3h00 de sortie.

Départ à 9h30

Pensez à prendre avec vous :

– De l’eau en quantité suffisante (minimum 1L)

– Casquette ou chapeau

– Crème solaire

– Chaussures adaptées à la marche

Le lieu de rendez vous sera communiqué dès votre prise de contact.

Compter environ 15mn depuis Sainte Croix Vallée Française, 25 min depuis Barre des Cévennes, 30min depuis Saint Germain de Calberte et Saint Roman de Tousque, 45mn depuis Florac et St Jean du Gard.

16€ adulte 10€ enfant (dès 7 ans) .

Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie +33 6 60 88 54 39 contact.naturaloha@gmail.com

English :

This trail will help you discover and understand how water was collected to irrigate the land.

Extraordinary in its size and history, the béal des Abrits will take you by surprise. Approx. 3 hours outing, 7 years and over. Reservations required.

German :

Auf diesem Pfad können Sie entdecken und verstehen, wie die Wassergewinnung für die Bewässerung des Landes organisiert wurde.

Der Béal des Abrits ist aufgrund seiner Größe und seiner Geschichte außergewöhnlich und wird Sie überraschen. Ca. 3 Std. Ausflug, ab 7 Jahren. Mit Reservierung.

Italiano :

Questo percorso vi aiuterà a scoprire e a capire come veniva raccolta l’acqua per irrigare la terra.

Straordinario per dimensioni e storia, il canale d’acqua di Abrits vi sorprenderà. Escursione di circa 3 ore, per bambini a partire dai 7 anni. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Este sendero le ayudará a descubrir y comprender cómo se recogía el agua para regar la tierra.

Extraordinario por sus dimensiones y su historia, el canal de agua de Abrits le sorprenderá. Excursión de unas 3 horas, para niños a partir de 7 años. Imprescindible reservar.

L’événement BALADE ACCOMPAGNÉE LE BÉAL DES ABRITS Saint-Martin-de-Lansuscle a été mis à jour le 2025-06-28 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère