Balade accompagnée Le réveil des falaises Étretat

Balade accompagnée Le réveil des falaises Étretat dimanche 3 août 2025 05:45:00.

Balade accompagnée Le réveil des falaises

Étretat Seine-Maritime

Début : 2025-08-03 05:45:00

fin : 2025-08-28

2025-08-03 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Balade matinale au départ d’Etretat sur la falaise d’Aval. Dès l’aube, avant que le soleil se lève, vous rejoignez le sommet des falaises. Après quelques minutes de marche, vous dominerez l’aiguille et l’arche. Assis dans la pelouse aérohaline, vous profiterez du lever du soleil. Puis vous dégusterez thé, café, viennoiseries, accompagné d’un verre de jus de pommes…

N’oubliez pas de prévoir des jumelles, de bonnes chaussures et une tenue vestimentaire adaptée à la météo. La visite n’est pas adaptée au moins de 6 ans.

Durée de la sortie 2h30

Réservation par mail à cyriaque@natterra.fr, par téléphone 06 82 77 87 55, ou en ligne.

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 77 87 55 cyriaque@natterra.fr

English : Balade accompagnée Le réveil des falaises

Morning walk from Etretat on the Aval cliffs. At dawn, before the sun rises, you’ll make your way to the top of the cliffs. After a few minutes’ walk, you’ll be overlooking the needle and the arch. Sitting on the aerhaline lawn, you’ll enjoy the sunrise. Then enjoy tea, coffee and pastries, accompanied by a glass of apple juice?

Don’t forget binoculars, good shoes and weather-appropriate clothing. Not suitable for children under 6.

Length of outing: 2h30

Reservations by e-mail at cyriaque@natterra.fr, by telephone: 06 82 77 87 55, or online.

German :

Morgenspaziergang von Etretat aus zu den Klippen von Aval. Im Morgengrauen, noch bevor die Sonne aufgeht, erreichen Sie den Gipfel der Klippen. Nach einer kurzen Wanderung können Sie die Felsnadel und den Torbogen überblicken. Sie sitzen auf dem aerhalinen Rasen und genießen den Sonnenaufgang. Anschließend können Sie Tee, Kaffee, Gebäck und ein Glas Apfelsaft genießen

Vergessen Sie nicht, ein Fernglas, gute Schuhe und dem Wetter angepasste Kleidung mitzubringen. Die Besichtigung ist für Kinder unter 6 Jahren nicht geeignet.

Dauer des Ausflugs: 2,5 Stunden

Reservierung per E-Mail an cyriaque@natterra.fr, per Telefon: 06 82 77 87 55, oder online.

Italiano :

Passeggiata mattutina con partenza da Etretat sulla falesia dell’Aval. All’alba, prima che il sole sorga, vi dirigerete verso la cima della falesia. Dopo pochi minuti di cammino, vi troverete a dominare l’ago e l’arco. Seduti sul prato erboso, potrete ammirare l’alba. Poi potrete gustare tè, caffè e pasticcini, accompagnati da un bicchiere di succo di mela?

Non dimenticate un binocolo, buone scarpe e un abbigliamento adatto alle condizioni atmosferiche. Il tour non è adatto ai minori di 6 anni.

Durata della gita: 2h30

Prenotazioni via e-mail all’indirizzo cyriaque@natterra.fr, per telefono al numero 06 82 77 87 55 o online.

Espanol :

Paseo matinal partiendo de Etretat por el acantilado de Aval. Al amanecer, antes de que salga el sol, se dirigirá a la cima del acantilado. Tras unos minutos de marcha, dominará la aguja y el arco. Sentado en el césped, podrá disfrutar del amanecer. A continuación, disfrute de un té, café y pastas, acompañado de un vaso de zumo de manzana..

No olvide los prismáticos, un buen calzado y ropa adecuada para el tiempo. La visita no es apta para menores de 6 años.

Duración de la excursión: 2h30

Reservas por correo electrónico a cyriaque@natterra.fr, por teléfono: 06 82 77 87 55, o en línea.

