Balade accompagnée PONTIACQ-VIELLEPINTE Pontiacq-Viellepinte

Balade accompagnée PONTIACQ-VIELLEPINTE Pontiacq-Viellepinte dimanche 19 octobre 2025.

Balade accompagnée

PONTIACQ-VIELLEPINTE Devant salle polyvalente Pontiacq-Viellepinte Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 14:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-19

L’ASCPL (Association Sportive et Culturelle de Pontiacq-Lamayou) vous invite à partager un moment convivial et ressourçant à travers de belles balades accompagnées d’environ deux heures, au cœur du village et parfois au-delà, à la découverte des paysages environnants.

Ces marches sont bien plus qu’une simple activité elles sont l’occasion de prendre le temps, d’observer la nature, d’échanger avec d’autres passionnés de randonnée ou simples curieux, et de se laisser surprendre par la richesse des chemins champêtres, sentiers ombragés, petites routes tranquilles… chaque sortie est une parenthèse de calme et de convivialité.

Ouvertes à tous et toutes, ces balades accueillent aussi bien les habitants que les visiteurs de passage ou encore les voisins des villages alentours. Petits et grands, marcheurs réguliers ou débutants chacun y trouve son rythme et son plaisir, dans un esprit de partage et de simplicité.

Alors, que vous cherchiez un moment de détente en pleine nature, l’envie de bouger en douceur, rejoignez ces marcheurs pour 2h de balade en bonne compagnie !

PONTIACQ-VIELLEPINTE Devant salle polyvalente Pontiacq-Viellepinte 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 20 50 29

English :

The ASCPL (Association Sportive et Culturelle de Pontiacq-Lamayou) invites you to share a convivial and rejuvenating moment through beautiful accompanied walks of about two hours, in the heart of the village and sometimes beyond, to discover the surrounding landscapes.

These walks are much more than a simple activity: they’re an opportunity to take time out, observe nature, chat with other hiking enthusiasts or the simply curious, and be surprised by the wealth of country lanes, shady paths, quiet back roads… each outing is an interlude of calm and conviviality.

Open to all, these walks welcome locals and visitors alike, as well as neighbors from surrounding villages. Young and old, regular walkers or beginners: everyone finds their own rhythm and pleasure, in a spirit of sharing and simplicity.

So, whether you’re looking for a moment of relaxation in the heart of nature, or the desire to move gently, join these walkers for a 2-hour stroll in good company!

German :

Die ASCPL (Association Sportive et Culturelle de Pontiacq-Lamayou) lädt Sie zu geselligen und erholsamen Spaziergängen ein, die etwa zwei Stunden dauern und durch das Dorf und manchmal auch darüber hinaus führen.

Diese Wanderungen sind mehr als nur eine einfache Aktivität: Sie bieten die Gelegenheit, sich Zeit zu nehmen, die Natur zu beobachten, sich mit anderen Wanderbegeisterten oder einfach nur Neugierigen auszutauschen und sich vom Reichtum der Feldwege, schattigen Pfade und kleinen ruhigen Straßen überraschen zu lassen… jeder Ausflug ist eine Auszeit in Ruhe und Geselligkeit.

Die Wanderungen sind für alle offen und richten sich sowohl an Einheimische als auch an Besucher oder Nachbarn aus den umliegenden Dörfern. Groß und Klein, regelmäßige Wanderer oder Anfänger: Jeder findet seinen Rhythmus und sein Vergnügen, in einem Geist des Teilens und der Einfachheit.

Ob Sie also einen Moment der Entspannung inmitten der Natur suchen oder Lust auf sanfte Bewegung haben, schließen Sie sich diesen Wanderern für einen zweistündigen Spaziergang in guter Gesellschaft an!

Italiano :

L’ASCPL (Association Sportive et Culturelle de Pontiacq-Lamayou) vi invita a condividere un momento conviviale e rigenerante attraverso belle passeggiate accompagnate di circa due ore, nel cuore del villaggio e talvolta oltre, alla scoperta dei paesaggi circostanti.

Queste passeggiate sono molto più di una semplice attività: sono un’occasione per prendersi del tempo, osservare la natura, chiacchierare con altri appassionati di escursionismo o semplici curiosi, e lasciarsi sorprendere dalla ricchezza delle stradine di campagna, dei sentieri ombreggiati, delle tranquille strade secondarie… ogni uscita è una parentesi di calma e convivialità.

Aperte a tutti, queste passeggiate sono aperte agli abitanti del luogo, ai visitatori e ai vicini dei villaggi limitrofi. Giovani e anziani, camminatori abituali o principianti: ognuno può trovare il proprio ritmo e divertimento, in uno spirito di condivisione e semplicità.

Quindi, che siate alla ricerca di un momento di relax nel cuore della natura o di un modo dolce per muovervi, unitevi a questi camminatori per una passeggiata di 2 ore in buona compagnia!

Espanol :

La ASCPL (Association Sportive et Culturelle de Pontiacq-Lamayou) le invita a compartir un momento de convivencia y rejuvenecimiento a través de hermosos paseos acompañados de unas dos horas, en el corazón del pueblo y a veces más allá, para descubrir los paisajes de los alrededores.

Estos paseos son mucho más que una simple actividad: son una oportunidad para tomarse un tiempo, observar la naturaleza, charlar con otros aficionados al senderismo o simplemente curiosos, y dejarse sorprender por la riqueza de los caminos rurales, senderos sombreados, tranquilas carreteras secundarias… cada salida es un interludio de calma y convivencia.

Abiertos a todos, estos paseos están abiertos tanto a los lugareños como a los visitantes, así como a los vecinos de los pueblos colindantes. Jóvenes y mayores, senderistas habituales o principiantes: cada uno puede encontrar su ritmo y su placer, en un espíritu de compartir y de sencillez.

Tanto si busca un momento de relajación en plena naturaleza como una forma suave de ponerse en movimiento, únase a estos senderistas para dar un paseo de 2 horas en buena compañía

