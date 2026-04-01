Balade accompagnée PONTIACQ-VIELLEPINTE Pontiacq-Viellepinte

Balade accompagnée

PONTIACQ-VIELLEPINTE Devant salle polyvalente Pontiacq-Viellepinte Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:45:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

L’ASCPL (Association Sportive et Culturelle de Pontiacq-Lamayou) vous invite à partager un moment convivial et ressourçant à travers de belles balades accompagnées d’environ deux heures, au cœur du village et parfois au-delà, à la découverte des paysages environnants.

Ces marches sont bien plus qu’une simple activité elles sont l’occasion de prendre le temps, d’observer la nature, d’échanger avec d’autres passionnés de randonnée ou simples curieux, et de se laisser surprendre par la richesse des chemins champêtres, sentiers ombragés, petites routes tranquilles… chaque sortie est une parenthèse de calme et de convivialité.

Ouvertes à tous et toutes, ces balades accueillent aussi bien les habitants que les visiteurs de passage ou encore les voisins des villages alentours. Petits et grands, marcheurs réguliers ou débutants chacun y trouve son rythme et son plaisir, dans un esprit de partage et de simplicité.

Alors, que vous cherchiez un moment de détente en pleine nature, l’envie de bouger en douceur, rejoignez ces marcheurs pour 2h de balade en bonne compagnie !

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PONTIACQ-VIELLEPINTE Devant salle polyvalente Pontiacq-Viellepinte 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 20 50 29

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English :

The ASCPL (Association Sportive et Culturelle de Pontiacq-Lamayou) invites you to share a convivial and rejuvenating moment through beautiful accompanied walks of about two hours, in the heart of the village and sometimes beyond, to discover the surrounding landscapes.

These walks are much more than a simple activity: they’re an opportunity to take time out, observe nature, chat with other hiking enthusiasts or the simply curious, and be surprised by the wealth of country lanes, shady paths, quiet back roads… each outing is an interlude of calm and conviviality.

Open to all, these walks welcome locals and visitors alike, as well as neighbors from surrounding villages. Young and old, regular walkers or beginners: everyone finds their own rhythm and pleasure, in a spirit of sharing and simplicity.

So, whether you’re looking for a moment of relaxation in the heart of nature, or the desire to move gently, join these walkers for a 2-hour stroll in good company!

L’événement Balade accompagnée Pontiacq-Viellepinte a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65