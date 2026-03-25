Balade accompagnée Saint-Michel-en-Brenne
Balade accompagnée Saint-Michel-en-Brenne mercredi 1 avril 2026.
Balade accompagnée
Saint-Michel-en-Brenne Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-01 16:00:00
fin : 2026-08-30 16:45:00
Date(s) :
2026-04-01
Petite balade jusqu’à l’étang Cistude en passant sur une passerelle au-dessus de l’eau, accompagné d’un guide naturaliste.
Pour découvrir la faune de l’étang Cistude, des visites accompagnées de 45 minutes sont proposées jusqu’au grand observatoire les après-midi (aux jours d’ouverture) d’avril à fin août à 16h et 17h. Vous emprunterez un ponton en bois surplombant une mare couverte de végétation aquatique propice aux libellules, grenouilles, tortues… avant d’arrivée à l’observatoire. 3 .
Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
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English :
Short walk to the Cistude pond on a footbridge over the water, accompanied by a naturalist guide.
L’événement Balade accompagnée Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-03-25 par Destination Brenne
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