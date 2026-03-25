Balade accompagnée

Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-01 16:00:00

fin : 2026-08-30 16:45:00

Date(s) :

2026-04-01

Petite balade jusqu’à l’étang Cistude en passant sur une passerelle au-dessus de l’eau, accompagné d’un guide naturaliste.

Pour découvrir la faune de l’étang Cistude, des visites accompagnées de 45 minutes sont proposées jusqu’au grand observatoire les après-midi (aux jours d’ouverture) d’avril à fin août à 16h et 17h. Vous emprunterez un ponton en bois surplombant une mare couverte de végétation aquatique propice aux libellules, grenouilles, tortues… avant d’arrivée à l’observatoire. 3 .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Short walk to the Cistude pond on a footbridge over the water, accompanied by a naturalist guide.

L’événement Balade accompagnée Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-03-25 par Destination Brenne