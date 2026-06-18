Murols

Balade accompagnée sur le Sentier de l’Imaginaire De Feu et de Vent

Mairie Murols Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-15

De Feu et de Vent, le Sentier de l’Imaginaire de Murols, raconté par Albert, un habitant-créateur, qui livrera les secrets de Blaise le Dragon et toutes les créatures de fer du sentier (2.5 km, 2 heures).

Les Sentiers de l’Imaginaire du Carladez c’est une belle histoire collective, l’histoire d’un petit territoire aux confins de l’Aveyron, qui veut se raconter, se mettre en scène, s’ouvrir aux autres et depuis 20 ans, ses habitants créateurs le font grâce à leurs créations, leurs histoires.

A Murols, Albert vous racontera cette histoire. Dans ce petit village de 150 habitants, il vous mènera sur le sentier à la rencontre des étonnantes créatures du Sentier, toutes de fer. Le fer des anciennes machines agricoles, passées sous le feu et qui renaissent en dragon, trône, vache, bateau…. pour le plaisir des promeneurs.

A la fin de la balade, la Forge du village vous ouvre ses portes, là où 7 générations se sont succédées et qui a inspiré de feu et de vent .

Une inscription serait appréciée, de façon à ce que le groupe parte ensemble. .

Mairie Murols 12600 Aveyron Occitanie +33 6 78 73 13 93

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English :

Of Fire and Wind, the Path of the Imagination in Murols, narrated by Albert, a local resident and artist, who will reveal the secrets of Blaise the Dragon and all the iron creatures along the path (2.5 km, 2 hours).

L’événement Balade accompagnée sur le Sentier de l’Imaginaire De Feu et de Vent Murols a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)