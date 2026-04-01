Balade accompagnée sur un Dragon boat Club de Canoë Kayak de la Rance Lanvallay
Balade accompagnée sur un Dragon boat Club de Canoë Kayak de la Rance Lanvallay mercredi 29 avril 2026.
Lanvallay
Balade accompagnée sur un Dragon boat
Club de Canoë Kayak de la Rance 13 Rue du Four Lanvallay Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 16:00:00
fin : 2026-04-29 17:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Promenade en Dragon Boat sur la Rance
Des adhérents seront disponibles pour l’accueil, l’aide à l’équipement, embarquement et débarquement, et vous donneront des conseils de navigation.
En fonction de la météo, prévoir une tenue adaptée de sport ou confortable, des chaussures qui ne craignent pas l’eau, de la crème solaire, une bouteille d’eau et un cordon pour attacher ses lunettes (si besoin). Possibilité de laisser dans un casier du club ses affaires personnelles (prévoir un cadenas).
Nombre de places par balade 15 personnes
Balade à partir de 7 ans
Réduction famille (2 adultes + 2 enfants) 50€
RDV 30 min avant le début de la balade au Club de Canoë Kayak de la Rance (CCKRance) .
Club de Canoë Kayak de la Rance 13 Rue du Four Lanvallay 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 01 50
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English :
L’événement Balade accompagnée sur un Dragon boat Lanvallay a été mis à jour le 2026-04-03 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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