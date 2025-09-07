Balade accompagnée TIESTE-URAGNOUX Tieste-Uragnoux
Balade accompagnée
TIESTE-URAGNOUX Devant la salle des fêtes Tieste-Uragnoux Gers
Le premier dimanche de chaque mois Tiest’animation vous donne rendez-vous pour une balade de 1h à 1h30.
Une petite randonnée qui vous donnera l’occasion de découvrir le paysage vallonné de Tieste-Uragnoux et de partager un moment convivial avec les autres marcheurs, tout ceci bien sûr sans oublier le côté sportif !
Rendez-vous à 9h30 devant la salle des fêtes.
TIESTE-URAGNOUX Devant la salle des fêtes Tieste-Uragnoux 32160 Gers Occitanie +33 6 72 37 84 67 mairie.tieste-uragnoux@wanadoo.fr
English :
On the first Sunday of each month, Tiest?animation invites you to join us for a 1 to 1.5-hour stroll.
A short hike that will give you the opportunity to discover the hilly landscape of Tieste-Uragnoux and share a convivial moment with other walkers, all this of course without forgetting the sporting side!
Meet at 9.30 a.m. in front of the village hall.
German :
Jeden ersten Sonntag im Monat lädt Tiest?animation Sie zu einem Spaziergang von 1 bis 1,5 Stunden ein.
Eine kleine Wanderung, bei der Sie die Gelegenheit haben, die hügelige Landschaft von Tieste-Uragnoux zu entdecken und einen geselligen Moment mit den anderen Wanderern zu verbringen und das alles natürlich ohne die sportliche Seite zu vergessen!
Treffpunkt: 9:30 Uhr vor dem Festsaal.
Italiano :
La prima domenica di ogni mese, Tiest?animation vi invita a una passeggiata di 1 o 1,5 ore.
Questa breve passeggiata vi permetterà di scoprire il paesaggio collinare di Tieste-Uragnoux e di condividere un momento di amicizia con altri escursionisti, senza dimenticare l’aspetto sportivo!
Appuntamento alle 9.30 davanti al municipio.
Espanol :
El primer domingo de cada mes, Tiest?animation le invita a un paseo de una hora a hora y media.
Este corto paseo le dará la oportunidad de descubrir el paisaje montañoso de Tieste-Uragnoux y compartir un momento amistoso con otros senderistas, ¡sin olvidar el lado deportivo!
Cita a las 9.30 h delante del ayuntamiento.
