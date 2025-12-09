Balade acoustique, observation des oiseaux chanteurs en Brenne

Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-06-05 10:00:00

Date(s) :

2026-04-12 2026-04-23 2026-05-03 2026-05-16 2026-05-25 2026-06-05 2026-06-13

Aidé par un matériel acoustique, écoute et reconnaissance des chants d’oiseaux.

Objectif Brenne vous propose une approche inédite, qui vous permettra de percevoir dans les meilleures conditions les chants des oiseaux qui s’expriment très nombreux au printemps en Brenne. Le matériel acoustique mis à votre disposition vous donnera accès une écoute fine, et individuelle des oiseaux rencontrés. 14 .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

Aided by acoustic equipment, listen to and recognize bird songs.

