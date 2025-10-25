Balade Acrobatique pour l’Architecture Martel

On propose le temps d’une déambulation de changer de dimension, de regarder les façades, en teintant d’un nouvel imaginaire, porté par les corps de trois circassiens et de leurs acrobaties qui rentrent en contact avec le bois, la pierre. Marchons ensemble au son d’une bande musicale en écho avec le village. Levons les yeux, ralentissons le pas, ouvrons d’autres portes, traçons une autre route. Ici, nous allons partager un moment, sans nous connaître

Martel 46600 Lot Occitanie +33 5 65 33 81 36

English :

For the duration of a stroll, we invite you to change dimension, to look at the façades, tinted with a new imagination, carried by the bodies of three circus artists and their acrobatics, who come into contact with the wood, the stone and the stone

German :

Wir schlagen vor, während eines Spaziergangs die Dimensionen zu wechseln, die Fassaden zu betrachten und sie mit einer neuen Vorstellungswelt zu färben, die von den Körpern dreier Zirkusartisten und ihrer Akrobatik getragen wird, die mit Holz und Stein in Kontakt treten

Italiano :

Per la durata di una passeggiata, vi invitiamo a cambiare dimensione, a guardare le facciate tingendole di una nuova immaginazione, trasportati dai corpi di tre artisti circensi e dalle loro acrobazie, che entrano in contatto con il legno, la pietra e altri materiali

Espanol :

Durante un paseo, le invitamos a cambiar de dimensión, a mirar las fachadas, tiñéndolas de una nueva imaginación, llevada por los cuerpos de tres artistas de circo y sus acrobacias, que entran en contacto con la madera, la piedra y otros materiales

