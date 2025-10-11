Balade Agroforesterie à travers 3 Grands Crus Classés de Saint-Emilion Saint-Émilion

Parking Villemaurine Saint-Émilion Gironde

Tarif : 15 – 15 – 12 EUR

En compagnie des vignerons, nous vous invitons à une balade inédite pour découvrir l’agroforesterie à travers 3 Grands Crus Classés de Saint-Emilion.

Au Château Cadet-Bon, première étape, vous comprendrez le rôle des ruches et l’utilisation des jachères mellifères pour nourrir les sols. La balade se poursuivra au Clos de l’Oratoire, où haies, cours d’eau, bosquets, étangs et parcelles enherbées se dévoileront comme autant d’éléments clés d’un écosystème riche et préservé, véritable réserve de biodiversité. Enfin, le Château Petit Faurie de Soutard vous expliquera son approche basée sur l’interaction entre les êtres vivants et leurs habitats.

La balade se terminera par une dégustation des trois Grands Crus Classés dans la verrière du Château Petit Faurie de Soutard, juste à côté du potager.

Cette activité est proposée en français

Durée 2h

A partir de 6 ans

Environ 5km à pieds .

Parking Villemaurine Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@agccse.fr

