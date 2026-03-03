Balade Alambiquée

La Bussière Montbrun Dournazac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Nous vous emmenons faire une promenade sur la Grande Boucle du Parc. Des histoires du pays viendront ponctuer cette marche. Après une visite du verger, quelques explications sur la fermentation et la distillation, nous vous proposerons d’apprendre à déguster des liqueurs. Réservé aux adultes.

Chaussez-vous bien, nous vous emmenons faire une promenade sur la Grande Boucle du Parc. Des histoires du pays viendront ponctuer cette marche d’une heure. De retour à la Bussière Montbrun, nous prendrons le temps de retracer la démarche de Martin et Chloé du champs au verre . Après une visite du verger, quelques explications sur la fermentation et la distillation, nous vous proposerons d’apprendre à déguster des liqueurs et eaux de vie de fruits. La dégustation est réservée aux personnes majeures.

Prévoir des chaussures adaptées. Le sentier est ombragé.

Animé par le Parc et Martin Métayer

Rens. et inscription auprès du Parc 05 53 55 36 00

Gratuit sur inscription avant le 15/04/26 .

La Bussière Montbrun Dournazac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 36 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade Alambiquée

We’ll take you on a walk along the Grande Boucle du Parc. Local stories will punctuate the walk. After a visit to the orchard and a few explanations on fermentation and distillation, we’ll offer you the chance to learn how to taste liqueurs. For adults only.

L’événement Balade Alambiquée Dournazac a été mis à jour le 2026-03-01 par PNR Périgord-Limousin