Balade, animaux, jeux et livres Relais Petite Enfance Rue de la Mairie Pabu
Balade, animaux, jeux et livres Relais Petite Enfance Rue de la Mairie Pabu mardi 28 avril 2026.
Pabu
Balade, animaux, jeux et livres Relais Petite Enfance
Rue de la Mairie Parc animalier proche Mairie Pabu Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 10:00:00
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
Organisé par le Relais Petite Enfance avec la Médiathèque de Pabu. RDV au parc animalier près de la mairie de Pabu et à la médiathèque si intempérie. Inscription auprès du Relais Petite Enfance par mail. .
Rue de la Mairie Parc animalier proche Mairie Pabu 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 90 34 76
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English :
L’événement Balade, animaux, jeux et livres Relais Petite Enfance Pabu a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol