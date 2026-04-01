Balade, animaux, jeux et livres Relais Petite Enfance Rue de la Mairie Pabu

Pabu

Balade, animaux, jeux et livres Relais Petite Enfance

Rue de la Mairie Parc animalier proche Mairie Pabu Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 10:00:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Organisé par le Relais Petite Enfance avec la Médiathèque de Pabu. RDV au parc animalier près de la mairie de Pabu et à la médiathèque si intempérie. Inscription auprès du Relais Petite Enfance par mail. .

Rue de la Mairie Parc animalier proche Mairie Pabu 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 90 34 76

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English :

L’événement Balade, animaux, jeux et livres Relais Petite Enfance Pabu a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol