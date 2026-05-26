Péret-Bel-Air

Balade animée au coeur de la tourbière

La Ferme de Jolie Fleur Péret-Bel-Air Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Explorez le paysage, découvrez le pastoralisme local et la race Highland, adaptée pour pâturer ces sols humides, et comprenez comment animaux et hommes cohabitent dans cet environnement fragile.

Animation par Sabine Virolle et le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.

Durée 3h. A partir de 5 ans.

Gratuit, cette animation est offerte par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.

L’animation est susceptible d’être annulée en fonction des conditions météos.

Sur réservation* au 06 80 25 76 86

ou via le formulaire sur www.pnr-millevaches.fr/agenda

*nombre de places limité .

La Ferme de Jolie Fleur Péret-Bel-Air 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00

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English : Balade animée au coeur de la tourbière

L’événement Balade animée au coeur de la tourbière Péret-Bel-Air a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières