Balade animée en forêt de Calonges

Caumont-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:30:00

fin : 2025-12-28 16:30:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-22 2025-12-28 2025-12-30 2026-01-04

2h de connexion à la Nature en famille.

Contes magiques d’hiver, initiation Yoga Enfant, bricolages Mangeoire oiseaux et Land Art.

Sur Réservation Places limitées. .

Caumont-sur-Garonne 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 97 03 90 alexandra.debar@laposte.net

English :

2 hours of connecting with Nature as a family.

Magical winter tales, children’s yoga initiation, bird feeder crafts and Land Art.

