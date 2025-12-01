Balade animée en forêt de Calonges Caumont-sur-Garonne
Balade animée en forêt de Calonges Caumont-sur-Garonne samedi 20 décembre 2025.
Balade animée en forêt de Calonges
Caumont-sur-Garonne Lot-et-Garonne
Début : 2025-12-20 14:30:00
fin : 2025-12-28 16:30:00
2025-12-20 2025-12-22 2025-12-28 2025-12-30 2026-01-04
2h de connexion à la Nature en famille.
Contes magiques d’hiver, initiation Yoga Enfant, bricolages Mangeoire oiseaux et Land Art.
Sur Réservation Places limitées. .
Caumont-sur-Garonne 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 97 03 90 alexandra.debar@laposte.net
English :
2 hours of connecting with Nature as a family.
Magical winter tales, children’s yoga initiation, bird feeder crafts and Land Art.
