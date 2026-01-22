Balade animée Le carnaval des animaux Office de Tourisme Montluçon
Balade animée Le carnaval des animaux Office de Tourisme Montluçon mercredi 11 février 2026.
Balade animée Le carnaval des animaux
Office de Tourisme 67 ter boulevard de Courtais Montluçon Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 15:00:00
fin : 2026-02-18 16:30:00
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-18 2026-02-22 2026-02-25 2026-03-04
Qui a volé le goûter du Carnaval? Menez votre enquête au cœur de la cité médiévale de Montluçon, accompagnés de notre guide et résolvez l’énigme pour gagner votre récompense. Animation destinée aux 5-10 ans accompagnés d’un adulte. Sur réservation.
.
Office de Tourisme 67 ter boulevard de Courtais Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Who stole the Carnival snack? Join our guide as you investigate the medieval city of Montluçon, and solve the enigma to win your reward. Activities for 5-10 year-olds accompanied by an adult. Reservations required.
L’événement Balade animée Le carnaval des animaux Montluçon a été mis à jour le 2026-01-22 par Montluçon Tourisme