Balade animée Le carnaval des animaux Office de Tourisme Montluçon

Balade animée Le carnaval des animaux

Office de Tourisme 67 ter boulevard de Courtais Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 15:00:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-22 2026-02-25 2026-03-04

Qui a volé le goûter du Carnaval? Menez votre enquête au cœur de la cité médiévale de Montluçon, accompagnés de notre guide et résolvez l’énigme pour gagner votre récompense. Animation destinée aux 5-10 ans accompagnés d’un adulte. Sur réservation.

.

Office de Tourisme 67 ter boulevard de Courtais Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Who stole the Carnival snack? Join our guide as you investigate the medieval city of Montluçon, and solve the enigma to win your reward. Activities for 5-10 year-olds accompanied by an adult. Reservations required.

L’événement Balade animée Le carnaval des animaux Montluçon a été mis à jour le 2026-01-22 par Montluçon Tourisme