Balade animée Mairie de Sénéchas Sénéchas

Balade animée Samedi 20 septembre, 14h30 Mairie de Sénéchas Gard

Gratuit. Sans réservation. Prévoir des chaussures adaptées (baskets, chaussures de randonnée).

Promenade commentée – « Cache-cache hydraulique » à Sénéchas !

À première vue, peu d’eau dans cette commune perchée sur une crête cévenole… et pourtant !

En pénétrant dans les cours intérieures et les maisons anciennes, l’eau apparaît, tapie, canalisée, domestiquée.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la mairie de Sénéchas et le Parc national des Cévennes vous invitent à démasquer les architectures construites par et pour l’eau.

Une balade commentée insolite, animée par Pierre-Alain Ayral, hydrologue au CNRS, pour redécouvrir l’ingéniosité hydraulique des habitants d’hier… et d’aujourd’hui.

© Joseph Lebrave