Cheylard-l’Évêque

BALADE ANIMÉE MERCOIRE D’AUTREFOIS, PAYS DE TRANSHUMANCE

Les Huttes Cheylard-l’Évêque Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Balade animée par Alain LEVET, Mercoire d’autrefois, pays de transhumance .

Réputée plus ancienne forêt de la Margeride, Mercoire fut également un pays de pastoralisme. Avec la plaine du Languedoc située à quelques journées de cheminement des troupeaux de brebis par la draille du Gévaudan, l’élevage ovin et l’industrie de la laine…

Proposée par Les Amis du Patrimoine.

Rés. obligatoires.

Balade animée par Alain LEVET, Mercoire d’autrefois, pays de transhumance .

Réputée plus ancienne forêt de la Margeride, Mercoire fut également un pays de pastoralisme. Avec la plaine du Languedoc située à quelques journées de cheminement des troupeaux de brebis par la draille du Gévaudan, l’élevage ovin et l’industrie de la laine ont profondément marqué la vie sociale de ce pays durant de nombreux siècles avant de disparaitre.

Proposée par Les Amis du Patrimoine.

Réservations obligatoires, places limitées à 20 personnes. .

Les Huttes Cheylard-l’Évêque 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38 langogne@langogne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Walk led by Alain LEVET, Mercoire d’autrefois, pays de transhumance .

Reputed to be the oldest forest in the Margeride, Mercoire was also a land of pastoralism. With the Languedoc plain just a few days’ journey away for flocks of sheep on the Gévaudan route, sheep farming and the wool industry…

Proposed by Les Amis du Patrimoine.

Booking essential.

L’événement BALADE ANIMÉE MERCOIRE D’AUTREFOIS, PAYS DE TRANSHUMANCE Cheylard-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT Langogne