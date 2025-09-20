BALADE ANIMÉE SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE Montastruc-la-Conseillère

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20 19:30:00

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous invitons à nous suivre sur les chemins en empruntant le nouvel itinéraire entre Montastruc-la-Conseillère et Saint-Jean-Lherm.

Nous terminerons la soirée au restaurant/hôtel le BDM à Montastruc-la-Conseillère.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez en Week-end découvrir les Coteaux du Girou ! Un programme complet vous attend pour découvrir le patrimoine de notre beau territoire, situé entre Toulouse et le Tarn.

Pour cette belle occasion, nous vous proposons une animation sur les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Suivez nous sur les Chemins de Compostelle pour découvrir le nouvel itinéraire empruntant les chemins entre Montastruc-la-Conseillère et Saint-Jean-Lherm.

Venez profitez de cette balade pour vous imprégner de l’ambiance et des valeurs prônées par la marche sur les Chemins de Compostelle.

Ensemble, nous profiterons de ce moment pour découvrir également les paysages vallonnés des Coteaux du Girou, le petit patrimoine etc.

Nous vous proposons ensuite de continuer par un moment convivial en partageant un apéritif ainsi qu’un repas proposé par le restaurant/hôtel le BDM à Montastruc-la-Conseillère. .

English :

To mark the European Heritage Days, we invite you to follow us along the new route between Montastruc-la-Conseillère and Saint-Jean-Lherm.

We’ll end the evening at the BDM restaurant/hotel in Montastruc-la-Conseillère.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals laden wir Sie ein, uns auf den Wegen zu folgen und die neue Route zwischen Montastruc-la-Conseillère und Saint-Jean-Lherm zu nutzen.

Den Abend lassen wir im Restaurant/Hotel le BDM in Montastruc-la-Conseillère ausklingen.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, vi invitiamo a seguirci lungo il nuovo percorso tra Montastruc-la-Conseillère e Saint-Jean-Lherm.

Concluderemo la serata al ristorante/albergo BDM di Montastruc-la-Conseillère.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, le invitamos a que nos siga por la nueva ruta entre Montastruc-la-Conseillère y Saint-Jean-Lherm.

Terminaremos la velada en el restaurante-hotel BDM de Montastruc-la-Conseillère.

