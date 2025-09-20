Balade antique de la chapelle Saint-André au théâtre romain d’Autun Temple protestant Autun

Balade antique de la chapelle Saint-André au théâtre romain d’Autun 20 et 21 septembre Temple protestant Saône-et-Loire

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T10:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez avec un guide conférencier les quartiers sud-est de la ville antique d’Autun, la porte romaine et la chapelle Saint-André, le théâtre romain et la maison du gardien. Vous marcherez à l’emplacement du rempart romain.

Temple protestant 11 rue de Gaillon, 71400 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville d’Autun