Balade apéro-plage combiné Saumur

Balade apéro-plage combiné Saumur jeudi 10 juillet 2025.

Balade apéro-plage combiné

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 18:30:00

fin : 2025-07-31 20:30:00

Date(s) :

2025-07-10 2025-07-31 2025-08-14 2025-08-28

Balade œnologique à bord du combi WW en direction de la base nautique Canoës d’Anjou en bord de Loire pour un moment d’évasion unique et idyllique.

Embarquez à Saumur pour une balade en Combi WV en bords de Loire, pause apéritive avec dégustation des vins sélectionnés par notre spécialiste Mathilde « Les Vins Nez Sens », accompagnés de grignotages de produits locaux préparés par notre hôte Ziz, qui nous reçoit à son bar de plage, « Le CANOTIER » à St Martin de la Place.

Suspendez le temps, pour une sortie apéritive pas comme les autres, accueillis par ces drôles de Dames passionnées par leur territoire vue imprenable sur la Loire, coucher de soleil, partage, convivialité, produits d’exceptions…

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 10 juillet 2025 de 18h30 à 20h30.

Départ et retour (+ou-30min) sur Saumur compris en combi.

Jeudi 31 juillet 2025 de 18h30 à 20h30.

Départ et retour (+ou-30min) sur saumur compris en combi.

Jeudi 14 août 2025 de 18h30 à 20h30.

Départ et retour (+ou-30min) sur saumur compris en combi.

Jeudi 28 août 2025 de 18h30 à 20h30.

Départ et retour (+ou-30min) sur saumur compris en combi. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 31 73 37 lesvinsnezsens@gmail.com

English :

An ecological trip aboard the combi WW to the Canoës d’Anjou watersports center on the banks of the Loire for a unique and idyllic getaway.

German :

?nologischer Spaziergang an Bord des WW-Kombis in Richtung der Wassersportbasis Canoës d’Anjou am Ufer der Loire für einen einzigartigen und idyllischen Moment der Flucht aus dem Alltag.

Italiano :

Fate una gita ecologica a bordo del combi WW fino al centro di sport acquatici Canoës d’Anjou, sulle rive della Loira, per una fuga unica e idilliaca.

Espanol :

Realice una excursión ecológica a bordo de la combi WW hasta el centro náutico Canoës d’Anjou, a orillas del Loira, para disfrutar de una escapada única e idílica.

L’événement Balade apéro-plage combiné Saumur a été mis à jour le 2025-06-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME